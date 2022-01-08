TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Четырехлетнюю девочку в Казахстане убили выстрелом в голову

8 января 16:04
Фото: pixabay.com
В Казахстане продолжаются массовые беспорядки. Одной из жертв стала четырехлетняя девочка.

Инцидент произошел 6 января, но широко известно об этом стало только сегодня. По словам жителя Алма-Аты Айдоса Мельдыхана, в тот день его дочь, двое племянников и брат уехали за покупками. Автомобиль в районе площади Республики попал под перекрестный огонь. Девочка получила пулевое ранение в голову и скончалась, сообщает сайт Orda.kz.

Бои на улицах Алма-Аты продолжаются. В морге подсчитывают погибших. Счет раненых измеряется десятками, если не сотнями. Точное количество пострадавших постоянно меняется. Детский омбудсмен Казахстана Аружан Саин сообщила о гибели 11-летнего ребенка и тяжело раненном 15-летнем подростке. Президент Республики запросил поддержку сил ОДКБ. Ограниченные миротворческие контингенты один за другим приступают к выполнению поставленных перед ними задач.

Экс-главу КНБ Казахстана подозревают в попытке госпереворота
Узнать подробнее

Беспорядки в Казахстане спровоцировало повышение цен на сжиженный газ. Взрывом недовольства воспользовались злоумышленники. Они грабят оружейные и ювелирные магазины, стреляют в мирных жителей и делают все, чтобы дестабилизировать ситуацию в Казахстане. Президент Республики Касым-Жомарт Токаев приказал военнослужащим открывать огонь по террористам без предупреждения.

Материалы по теме
Тагильчане не могут связаться с близкими в КазахстанеМИД России сделал заявление о направлении миротворцев в КазахстанМВД Казахстана выступило с заявлением о протестных акциях в стране
#Беспорядки#Девочка#Казахстан#Убийство#Протесты в Казахстане#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25