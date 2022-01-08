Четырехлетнюю девочку в Казахстане убили выстрелом в голову

Инцидент произошел 6 января, но широко известно об этом стало только сегодня. По словам жителя Алма-Аты Айдоса Мельдыхана, в тот день его дочь, двое племянников и брат уехали за покупками. Автомобиль в районе площади Республики попал под перекрестный огонь. Девочка получила пулевое ранение в голову и скончалась, сообщает сайт Orda.kz.