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СМИ: генерал полиции покончил с собой в Казахстане

10 января 08:06
Фото: 1MI
Главный полицейский Жамбылской области в Казахстане Жанат Сулейманов найден мертвым. Об этом сообщают местные СМИ.

Он покончил жизнь самоубийством. Генералу грозил трибунал после беспорядков в стране. В отношении него было возбуждено уголовное дело, пишет в своем Telegram-канале Orda.kz.

Причиной стали частые переходы полицейских на сторону протестующих. Кроме того было сожжено здание департамента полиции.

Напомним, беспорядки в Казахстане начались 2 января 2022 года. В результате погибли 18 силовиков. Кроме того, скончались трое детей. Для установления порядка в стране в Казахстан направлены миротворческие силы разных стран, в том числе и из России.

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