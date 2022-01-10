СМИ: генерал полиции покончил с собой в Казахстане

Он покончил жизнь самоубийством. Генералу грозил трибунал после беспорядков в стране. В отношении него было возбуждено уголовное дело, пишет в своем Telegram-канале Orda.kz.
Причиной стали частые переходы полицейских на сторону протестующих. Кроме того было сожжено здание департамента полиции.
Напомним, беспорядки в Казахстане начались 2 января 2022 года. В результате погибли 18 силовиков. Кроме того, скончались трое детей. Для установления порядка в стране в Казахстан направлены миротворческие силы разных стран, в том числе и из России.