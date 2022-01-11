Объявленный в розыск тагильчанин рассказал почему не выходил на связь с сестрой

В ходе проверки было становлено, что с 2019 года до середины лета 2020 года мужчина проживал у своего знакомого в коллективном саду имени Тимирязева, в районе Свердловского шоссе, откуда ушел в неизвестном направлении. В тот день он был одет в черную куртку, синие испачканные джинсы и резиновую садовую обувь черного цвета, сообщили в нижнетагильском отделе МВД.