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Объявленный в розыск тагильчанин рассказал почему не выходил на связь с сестрой

11 января 07:00
Фото: 1МI
Проживавшего ранее в Саранске мужчину потеряла родная сестра. С лета 2019 года этот житель Нижнего Тагила не выходил на связь и не приезжал погостить на родину.

В полицию обратилась жительница Саранска (Республика Мордовия, прим.ред.). Она сообщила о пропаже своего брата, которого зовут Михаил Кривошеев. Женщина пыталась ему дозвониться, но телефон мужчины молчал.

Поиски изначально результата не принесли, поэтому местного жителя объявили в федеральный розыск как без вести пропавшего. Это обычная практика МВД во всех подобных случаях.

Приметы: рост 180 – 185 сантиметров, короткая стрижка, волосы рыжего цвета. Особые приметы: имеет испорченные зубы, шрам на животе после операции.
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В ходе проверки было становлено, что с 2019 года до середины лета 2020 года мужчина проживал у своего знакомого в коллективном саду имени Тимирязева, в районе Свердловского шоссе, откуда ушел в неизвестном направлении. В тот день он был одет в черную куртку, синие испачканные джинсы и резиновую садовую обувь черного цвета, сообщили в нижнетагильском отделе МВД.

И вот на днях «потеряшку» нашли. 53-летний Михаил Кривошеев по-прежнему живет в Нижнем Тагиле и скитается по квартирам, так как имеет пагубное пристрастие к спиртному. Источником дохода служит работа на складах в районе улицы Индустриальной. А свой телефон он уже давным-давно разбил, утратив все контакты со своими близкими.

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