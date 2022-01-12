Свердловского депутата Антона Мятовича лишили прав за пьяную езду

Прав меня никто не лишал – решение суда не вступило в законную силу. С адвокатом будем обжаловать его в районном суде. У меня есть все основания и доказательная база, чтобы в вышестоящих инстанциях отменить решение мирового суда и восстановить справедливость. Просто такая судебная практика, что в 99,9% случаев суд признает водителя виновным, поделился он с редакцией TagilCity.ru.