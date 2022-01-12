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Свердловского депутата Антона Мятовича лишили прав за пьяную езду

12 января 06:45
Фото: страница пользователя Антона Мятовича ВКонтакте
Депутат Молодежного парламента Свердловской области Антон Мятович был лишен прав на 1,5 года и получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Правоохранители задержали политика 5 ноября, по их версии, он находился за рулем в нетрезвом состоянии. Однако сам Мятович по-прежнему отрицает свою вину.

Дело Антона Мятовича было направлено в Тагилстроевский районный суд, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». По итогу судебного разбирательства, Антона Мятовича признали виновным в нетрезвой езде на автомобиле. Самый молодой экс-кандидат в Госдуму получил штраф в размере 30 тысяч рублей и был лишен прав на полтора года.

Сам Антон Мятович по-прежнему отрицает свою вину и собирается обжаловать решение суда. Депутат планирует подать иско защите чести и достоинства.

Прав меня никто не лишал – решение суда не вступило в законную силу. С адвокатом будем обжаловать его в районном суде. У меня есть все основания и доказательная база, чтобы в вышестоящих инстанциях отменить решение мирового суда и восстановить справедливость. Просто такая судебная практика, что в 99,9% случаев суд признает водителя виновным, поделился он с редакцией TagilCity.ru.

Напомним, депутата Молодежного парламента Свердловской области Антона Мятовича задержали 5 ноября на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле. По версии правоохранителей, водитель имел признаки алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Сам Антон Мятович рассказал редакции TagilCity.ru, что обвинения - месть правоохранителей за его жалобы на инспекторов ГИБДД.

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