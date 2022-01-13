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Куйвашев: «Заявленные проекты будут реализованы в Нижнем Тагиле»

13 января 09:39
Фото: скриншот пресс-конференции
Заявленные проекты по строительству больницы, созданию музейного комплекса и ремонту филармонии будут реализованы в Нижнем Тагиле.

Вопрос о сроках строительства в Нижнем Тагиле детской многопрофильной больницы, реконструкции театра кукол, создания современного музейного комплекса, расширения музея ИЗО и ремонта филармонии был задан в ходе пресс-конференции губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Глава региона пояснил, что некоторые проекты пришлось передвинуть, в том числе и из-за пандемии коронавируса.

Все то что было заявлено, будет реализовано в Нижнем Тагиле. В городе правда много сделано, все это прекрасно видят и знают. Дойдет очередь и до этих объектов, пообещал губернатор.

Напомним, в ходе пресс-конференции Евгений Куйвашев назвал развитие Нижнего Тагила приоритетным направлением.

Куйвашев рассказал о приоритетном развитии Нижнего Тагила
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