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Куйвашев: «По всем нацпроектам мы находимся в «зеленой» зоне»

13 января 06:54
Фото: скриншот пресс-конференции
В 2022 году в Свердловской области продолжится реализация национальных проектов по строительству и транспортной инфраструктуры.

На пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что регион находится в «зеленой зоне» по всем национальным проектам. В 2022 году для этого и дальше будут инвестироваться средства в развитие транспортной инфраструктуры и строительству жилья.

Мы закончим строительство Южного обхода Екатеринбурга, который строили девять с половиной лет. Удобство от этого почувствуют все, пояснил глава региона.

Он отметил, что в планах правительства поставить рекорд по количеству построенного жилья. Это будет возможно в связи со снятием некоторых ограничений в строительной отрасли.

Напомним, на пресс-конференции 13 января Евгений Куйвашев отвечает на вопросы журналистов по экономике, вакцинации, социальной сфере, пандемии COVID-19, охране здоровья и экологии.

Началась пресс-конференция губернатора Свердловской области
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#Пресс-конференция#Свердловская область#Строительство#Евгений Куйвашев#Дороги#Эксклюзив#Экономика
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