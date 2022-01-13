Минпромторг о средней наценке в магазинах: это 15-16%

Напомним, Росстат подтвердил рекордную с 2015 года инфляцию в стране. На сегодня этот показатель равен уже не 4-6%, а 8,39%. С учетом этого, президент РФ Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии. А замглавы Минпромторга Виктор Евтухов поспешил заявить, что средняя наценка в магазинах составила порядка 15-16%. И что товары с большей наценкой в социальную корзину не входят.