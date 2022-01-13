Свердловский губернатор подвел итоги 2021 года

2021 год был объявлен в регионе годом медицинского работника, поэтому особое внимание правительства было направлено на развитие сферы здравоохранения и поддержания медицинских работников. Евгений Куйвашев поблагодарил свердловских медиков, которые сражаются за жизнь и здоровье свердловчан. В прошлом году, отметил он, власти впервые учредили специальные премии. Таким образом, 66 сотрудников сферы здравоохранения премированы на 270 тысяч рублей, еще 39 человек получили средства на покупку жилья, 120 — пособие на обзаведение хозяйства.