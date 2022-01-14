TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле без вести пропал мужчина в синей дубленке

14 января 07:15
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»
Житель Нижнего Тагила пропал без вести 11 января, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Полиция и волонтеры в Нижнем Тагиле проводят поисково-спасательную операцию. Дело в том, что 11 января на территории города пропал 33-летний мужчина. Зовут его Сергей Замятин. У мужчины есть определенные проблемы со здоровьем, он нуждается в лечении и уходе.

Фото: ЛизаАлерт

Тагильчанин худощавый, среднего роста. У него серо-зелёные глаза, волосы — русые. В последний раз, когда его видели, он был одет в синюю дубленку, чёрные утеплённые штаны, такого же цвета сапоги-дутыши и чёрную шапку.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Замятина, просят обращаться в полицию по телефону: 9(343)597- 62- 21 или звонить в поисковый отряд «Лиза Алерт» по тел: 89043831748.

Материалы по теме
В Свердловской области 10 дней разыскивают без вести пропавшего мужчинуПропавший в Казахстане холостяк Глинников вышел на связь и летит домойБез вести пропавший в Екатеринбурге мужчина найден мертвым
#Пропал#Пропавшие без вести#Свердловская область#Мужчина#Полиция#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25