В Нижнем Тагиле без вести пропал мужчина в синей дубленке

Полиция и волонтеры в Нижнем Тагиле проводят поисково-спасательную операцию. Дело в том, что 11 января на территории города пропал 33-летний мужчина. Зовут его Сергей Замятин. У мужчины есть определенные проблемы со здоровьем, он нуждается в лечении и уходе.