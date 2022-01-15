Неадекватный мужчина напал на инвалида в Екатеринбурге

В один момент мужчина начал без причины избивать прохожих. По словам очевидицы, ему до 30 лет, также имеет плотное телосложение, сообщает Е1 со ссылкой на Telegram-канала «СВЕТ Екатеринбург». Девушка отметила, что когда незнакомец принялся избивать инвалида, подбежали другие люди.
Я не снимала видео. Мне кажется, если бы начала, он меня бы просто убил,добавила свидетельница.
На данный момент мужчина уже пойман полицией. Он находился в состоянии опьянения, сообщает УМВД России по Екатеринбургу. Теперь пострадавший хочет обратиться с заявлением в полицию.
Напомним, пьяная жительница Екатеринбурга поругалась со своим 26-летним собутыльником и напала на него с ножом.