Неадекватный мужчина напал на инвалида в Екатеринбурге

В один момент мужчина начал без причины избивать прохожих. По словам очевидицы, ему до 30 лет, также имеет плотное телосложение, сообщает Е1 со ссылкой на Telegram-канала «СВЕТ Екатеринбург». Девушка отметила, что когда незнакомец принялся избивать инвалида, подбежали другие люди.