Супружеская пара в поселке на Среднем Урале насмерть отравилась суррогатом

Правоохранители установили, что всему виной действия местной пенсионерки. В доме пожилой сельчанки были найдены девять бутылок водки с наклейками «Царская охота», «Застольная», и «Орлиная охота». Женщина уже созналась, что затаривалась в Алапаевске и сбывала в магазине суррогат.