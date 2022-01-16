Супружеская пара в поселке на Среднем Урале насмерть отравилась суррогатом

Несчастный случай произошел в Верхотурском районе. Суррогатным алкоголем, замаскированным под один из известных брендов, отравился 59-летний житель поселка Карпунино и его супруга.
Правоохранители установили, что всему виной действия местной пенсионерки. В доме пожилой сельчанки были найдены девять бутылок водки с наклейками «Царская охота», «Застольная», и «Орлиная охота». Женщина уже созналась, что затаривалась в Алапаевске и сбывала в магазине суррогат.
По факту смертелного отравления людей возбуждено уголовное дело. Сбытчик паленой водки, которую изготавливали из технического спирта со смертельно опасным для здоровья человека метанолом, задержан. С ним проводятся вледственные действия. В СК по Свердловской области пока никак не комментирует информацию, сообщает «КП — Екатеринбург», ссылаясь на свой источник.
Ранее нечто подобное произошло в Реже.