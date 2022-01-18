О всплеске заражений «омикроном» в УрФО предупредил полпред Якушев

Posted 18 января 2022, 07:31
Published 18 января 2022, 07:31
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
Властям регионов поручено обеспечить наличие необходимых лекарств в аптеках, сообщается на сайте полпредства.
На совещании также отмечалось, что во всех уральских регионах в последние дни наблюдается всплеск заболеваемости. Коэффициент распространения коронавируса увеличился до 1,26. Это ниже среднего по России. Он составляет 1,5.
Кроме того, ход вакцинации во время новогодних каникул замедлился. На данный момент темпы вновь растут. По информации на 14 января 2022 года, в УрФО 50% жителей полностью привиты. Это 6,2 миллиона человек.