Свердловская область оказалась на седьмом месте по преступности в России

Отмечается, что на территории Свердловской области сотрудники полиции сумели раскрыть все изнасилования за год. Были закрыты 99,2% дел, которые связаны с целенаправленным причинением вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека. Также на Среднем Урале раскрыты 96,9% убийств, 96,7% разбойных нападений, 86,5% грабежей, 66,4% краж из квартир и 44,8% угона.