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Posted 18 февраля 2022,, 06:07

Published 18 февраля 2022,, 06:07

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Тагильчанка Дарья Сурова завоевала «бронзу» на первенстве России по легкой атлетике

18 февраля 2022, 06:07
Спортсменка из Нижнего Тагила Дарья Сурова на первенстве России по легкой атлетике пробилась в тройку сильнейших.

Соревнования по легкой атлетике проводятся в Санкт-Петербурге. Из-за ограничений по коронавирусу зрителей практически нет, но это никак не мешает свердловским спортсменам. Они продолжают бороться за призовые места.

17 февраля, в третий день первенства России, было разыграно семь комплектов наград. Победу в эстафете 4×400 метров среди юниоров (U23) одержала команда Московской области. Девушки побили рекорд соперниц из Краснодарского края, сохранявшийся более двух лет: 3:34.39 против 3:37.49.

Спортсменки из Иркутской области были вторыми (3:39.01). И лишь немного им уступила сборная Свердловской области, в составе которой выступает тагильчанка Дарья Сурова. Результат команды: 3:40.80.

Еще один нижнетагильский легкоатлет Алексей Пирогов из спортивного клуба «Юпитер» и Екатерина Слюнко из «Спутника» пробиться в тройку сильнейших не смогли, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

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