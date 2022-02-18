Тагильчанка Дарья Сурова завоевала «бронзу» на первенстве России по легкой атлетике

17 февраля, в третий день первенства России, было разыграно семь комплектов наград. Победу в эстафете 4×400 метров среди юниоров (U23) одержала команда Московской области. Девушки побили рекорд соперниц из Краснодарского края, сохранявшийся более двух лет: 3:34.39 против 3:37.49.