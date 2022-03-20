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Posted 20 марта 2022, 07:03

Published 20 марта 2022, 07:03

Modified 29 ноября, 18:36

Updated 29 ноября, 18:36

Юные спортсмены из Донбасса приехали тренироваться и учиться в Свердловскую область

Юные спортсмены из Донбасса приехали тренироваться и учиться в Свердловскую область

20 марта 2022, 07:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Операция на Украине
Из Донбасса в Свердловскую область приехали 34 школьника, которые профессионально занимаются спортом. На Урале ребята проведут три недели.

Жить юные спортсмены будут на базе отдыха. Все они профессионально занимаются спортом: юноши — боксом и футболом, девушки — волейболом. Помимо тренировок, для школьников организована культурная программа — экскурсии и мастер-классы, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Школьники посетят Невьянскую башню, гончарную мастерскую в деревне Таволги, музей военной техники в Верхней Пышме, а также кинотеатры и концерты.

Также донецкие ребята будут учиться, так как после возвращения домой им нужно будет сдавать экзамены по окончанию 9 или 11 класса.

Напомним, в недавнем времени в Нижнем Тагиле в качестве беженцев прибыла первая семья из Украины. Мать и двое дети приехали в город к родственникам.

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#Общество#Операция на Украине#Свердловская область#Донбасс#Спортсмены
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