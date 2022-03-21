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Posted 21 марта 2022,, 07:57

Published 21 марта 2022,, 07:57

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

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Из-за разрушенных берегов Иван-озера в ГГО ближайшим садам грозит затопление

21 марта 2022, 07:57
Фото: TagilCity.ru
Затопление садовых участков в районе Иван-озера в пригороде Нижнего Тагила грозит их владельцам во время весеннего паводка. Все дело в обрушении берегов водоема, которое произошло из-за наводнения летом 2021 года. Плотина не восстановлена до сих пор.

Даже сейчас, когда еще нет стабильно плюсовой температуры, вода из пруда продолжает утекать. Водоем значительно обмелел. А местных садоводов беспокоит дальнейшая судьба их участков, ведь скоро начнется весенний паводок.

Мы боимся, что по весне вода смоет остатки плотины, и тогда наши сады затопит полностью. Когда в прошлом году было наводнение, нас топило. И в этом году, я уверен, будет тоже самое,рассказал TagilCity.ru местный саводовод по имени Александр.

Фото: TagilCity.ru

Еще в прошлом году масштаб разрушений оценивали три комиссии, в состав которых вошли специалисты из регионального Минприроды, начальник отдела водных ресурсов по Свердловской области, инспекторы Уральского управления Ростехнадзора и чиновники ГГО.

Эксперты провели топографическую съемку местности, а после была составлена смета на ремонтные работы. Еще в сентябре 2021 года руководитель МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» ГГО Юрий Лямов сообщил TagilCity.ru, что восстановительные работы начнутся после выделения денег из резервного фонда правительства Свердловской области.

Однако на сегодняшний день ни один из запланированных этапов работ выполнен не был. В связи с этим редакция TagilCity.ru направила запрос на имя главы ГГО Дмитрия Летникова, чтобы узнать, когда начнется восстановление плотины Иван-озера.

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#Горноуральский городской округ#Наводнение#Нижний Тагил#Экология#ГГО и пригород#Эксклюзив#Общество#Потоп в Нижнем Тагиле и ГГО
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