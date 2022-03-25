Проект ГДДЮТ в Тагиле разработают заново из-за ошибок предыдущей компании

Ждем потепление, потому что полностью нужно менять систему отопления, поэтому на две недели решили взять паузу. На 80% все черновые работы закончены, подрядчик готов приступить к чистовой отделке. Это будет уже менять внешний вид. Лишнее все убрали: бетонные ограждения, перила, которые держались на арматуре. Есть хорошее решение — это стекло и нержавейка. Параллельно ведем переговоры по скалодрому с московской организацией, также все проектные решения уже есть. Самое главное – работы ведутся по графику. Двигаемся дальше к реализации проекта, сказал глава Нижнего Тагила.