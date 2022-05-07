Иван-озеро под Нижним Тагилом продолжает мелеть из-за разрушенной плотины

У нас Иван-озеро единственное место отдыха для населения Вагонки. Садоводы даже группу создали в соцсетях по спасению Иван-озера. Но из властей никто ничего не делает. Уровень воды за год обмелел на пять метров. Я там с металлоискателем лазил без проблем,рассказал журналистам TagilCity.ru местный житель Дмитрий.