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Posted 26 мая 2022, 14:06

Published 26 мая 2022, 14:06

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Nissan Skyline врезался в автобус в Екатеринбурге

Nissan Skyline врезался в автобус в Екатеринбурге

26 мая 2022, 14:06
Фото: 1MI.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса 26 мая произошло в Екатеринбурге.

Иномарка влетела в автобус МАЗ в Екатеринбурге на перекрестке по улице Готвальда со стороны улицы Бебеля.

Шофер автобуса 43-го маршрута, готовясь к повороту, не уступил дорогу несшемуся на высокой скорости встречным курсом водителю японского автомобиля. Nissan протаранил заднюю дверь МАЗа, которая от мощного толчка провалилась внутрь.

В автобусе на тот момент располагалось семеро пассажиров, отделавшихся испугом. А вот мужчина за рулем легковушки не пристегнулся, поэтому при резком торможении вылетел на проезжую часть через ветровое стекло. Пострадавшего госпитализировали в больницу № 23 с множественными травмами.

Водитель Nissan имеет опыт вождения четыре года, в течение которых 25 раз был оштрафован за нарушение ПДД. А шофер автобуса получил права 20 лет назад и до сих пор ни разу не был замечен в нарушениях на дороге, отметили в екатерибургском отделении пропаганды ГИБДД «КП-Екатеринбург».

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