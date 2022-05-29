Депутаты бойкотировали отчет главы Алапаевска

Posted 29 мая 2022, 14:00
Published 29 мая 2022, 14:00
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
По словам недовольных депутатов, их демарш вызван тем, что алапаевский градоначальник Сайгид Билалов решил выступать произвольно, не придерживаясь какого-либо регламента. Группа местных депутатов ранее неоднократно призывала к упорядочению формы отчета. Тем не менее, мэр и председатель думы Елена Мут к ним не прислушивались.
По поводу порядка выступлений мэра депутаты адресовали прокуратуре запрос. Прокуратура согласилась с их доводами, предоставив мэру Билалову право оспорить решение. Градоначальник этого не сделал, однако и применять регламент не стал. Поэтому депутаты ушли с заседания, чтобы отчет не удалось утвердить, сообщает URA.RU, ссылаясь на анонимных информаторов.