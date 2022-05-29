Депутаты бойкотировали отчет главы Алапаевска

По поводу порядка выступлений мэра депутаты адресовали прокуратуре запрос. Прокуратура согласилась с их доводами, предоставив мэру Билалову право оспорить решение. Градоначальник этого не сделал, однако и применять регламент не стал. Поэтому депутаты ушли с заседания, чтобы отчет не удалось утвердить, сообщает URA.RU, ссылаясь на анонимных информаторов.