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Posted 29 мая 2022, 11:54

Published 29 мая 2022, 11:54

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Дети из Серова отдохнут в тагильском санатории

Дети из Серова отдохнут в тагильском санатории

29 мая 2022, 11:54
Фото: 1MI.
Пятьдесят детей из города Серов Свердловской области получили путевки в санаторий под Нижним Тагилом.

Школьники Серова (всего 50 человек) отдохнут в санатории «Руш», расположенном на живописном плато около Нижнего Тагила. Для них предусмотрена оздоровительная и развлекательная программы, сообщает управление образования Серовского городского округа.

Насыщенный отдых ждет и нижнетагильских детей. Около 5,5 тысячи ребят проведут время в дневных лагерях Нижнего Тагила наступающим летом. А еще 4,5 тысячи детей проведут время в загородных лагерях, инфраструктура полностью готова, ранее рассказал заместитель мэра Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров.

4,5 тысячи детей отдохнут летом в лагерях Нижнего Тагила
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