Дети из Серова отдохнут в тагильском санатории

Насыщенный отдых ждет и нижнетагильских детей. Около 5,5 тысячи ребят проведут время в дневных лагерях Нижнего Тагила наступающим летом. А еще 4,5 тысячи детей проведут время в загородных лагерях, инфраструктура полностью готова, ранее рассказал заместитель мэра Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров.