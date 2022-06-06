tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 июня 2022, 16:37

Published 6 июня 2022, 16:37

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Превышение нормы содержания цинка и марганца выявлено в реке Тагил

Превышение нормы содержания цинка и марганца выявлено в реке Тагил

6 июня 2022, 16:37
Фото: 1MI.
В реке Тагил, откуда вода попадает в тагильский пруд, обнаружено опасное содержание цинка и марганца.

Анализ воды произведен федеральным государственным бюджетным учреждением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На данный момент опубликованы данные за январь-февраль. Согласно им, в реке Тагил цинка и марганца так много, что вода из-за их переизбытка потенциально может нанести экосистеме и принести вред для здоровья людей.

Январские замеры показали, что на устьевом участке реки Шайтанка, верхнего притока Тагила, вблизи с Нижним Тагилом, цинка в разы больше, чем в норме - 0,116 мг/дм³. А в феврале также в Тагилке, но уже поблизости с городом Верхний Тагил, в ходе оценки состояния гидросферы выявлена многократно превосходящая норму концентрация марганца - 0,493 мг/дм³.

Заводы травили тагильчан каждый второй день
Узнать подробнее
Материалы по теме
Из-за ветхих очистных в Николо-Павловском канализационные воды попадают в реку ТагилВ реке Тагил марганец превышает норму в 100 разСуд запретил санаторию «Леневка» сбрасывать загрязненные сточные воды в реку Тагил
#Новости УрФО#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Здоровье#Река#Анализ#Химия##2
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика