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Posted 9 июня 2022, 08:44

Published 9 июня 2022, 08:44

Modified 17 июня 2022, 06:57

Updated 17 июня 2022, 06:57

Председатель Думы Невьянска оштрафована за плохую работу

Председатель Думы Невьянска оштрафована за плохую работу

9 июня 2022, 08:44
Фото: 1MI.
За несвоевременное рассмотрение обращения гражданки штраф выписан председателю Думы Невьянского городского округа Свердловской области Любови Замятиной.

Местная жительница в феврале адресовала главе депутатского корпуса Невьянска вопрос, касающийся особенностей деятельности думской счетной комиссии. Однако ее письмо было проигнорировано.

Долго остававшаяся без ответа гражданка пожаловалась в прокуратуру на то, что думцы не выполняют свой законный долг. Лишь, когда прокуратура приступила к разбирательству, гражданке пришел долгожданный ответ.

Ввиду неисполнения служебных обязанностей было возбуждено административное дело о нарушении порядка рассмотрения обращения граждан. По итогам его рассмотрения председателя Думы обязали выплатить штраф в пять тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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