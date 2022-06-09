Председатель Думы Невьянска оштрафована за плохую работу

Posted 9 июня 2022, 08:44
Published 9 июня 2022, 08:44
Modified 17 июня 2022, 06:57
Updated 17 июня 2022, 06:57
Местная жительница в феврале адресовала главе депутатского корпуса Невьянска вопрос, касающийся особенностей деятельности думской счетной комиссии. Однако ее письмо было проигнорировано.
Долго остававшаяся без ответа гражданка пожаловалась в прокуратуру на то, что думцы не выполняют свой законный долг. Лишь, когда прокуратура приступила к разбирательству, гражданке пришел долгожданный ответ.
Ввиду неисполнения служебных обязанностей было возбуждено административное дело о нарушении порядка рассмотрения обращения граждан. По итогам его рассмотрения председателя Думы обязали выплатить штраф в пять тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.