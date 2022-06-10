Свердловчане предложили поставить памятник павшим на Украине землякам

В начале апреля, выполняя боевой долг, погиб 24-летний Андрей Паршуткин. Тем не менее, его родным не перечислили 12 миллионов рублей, которые государство выплачивает семьям погибших. Дело в том, что по закону средства положены родителям либо усыновителям воина, супругам, детям и иждивенцам, а с 6 июня - в случае отсутствия родителей, братьям и сестрам. А осиротевшего Андрея, не оформляя опекунство, воспитывали дядя и тетя.