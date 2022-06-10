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Posted 10 июня 2022, 13:43

Published 10 июня 2022, 13:43

Modified 29 ноября 2024, 18:44

Updated 29 ноября 2024, 18:44

Свердловчане предложили поставить памятник павшим на Украине землякам

Свердловчане предложили поставить памятник павшим на Украине землякам

10 июня 2022, 13:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Операция на Украине
Родственники погибшего на Украине сироты из Березовского выражают намерение возвести мемориал павшим при проведении спецоперации свердловским военнослужащим.

В начале апреля, выполняя боевой долг, погиб 24-летний Андрей Паршуткин. Тем не менее, его родным не перечислили 12 миллионов рублей, которые государство выплачивает семьям погибших. Дело в том, что по закону средства положены родителям либо усыновителям воина, супругам, детям и иждивенцам, а с 6 июня - в случае отсутствия родителей, братьям и сестрам. А осиротевшего Андрея, не оформляя опекунство, воспитывали дядя и тетя.

Родные погибшего адресовали обращение региональному омбудсмену, правозащитнице Татьяне Мерзляковой. По словам тети Андрея Паршуткина, они предложили ее поспособствовать внесению поправок в закон о выплатах семьях погибших военнослужащих. Она заверяет, что главная цель - вовсе не обогащение, а восстановление справедливости. Тебя Андрея надеется, что сможет вложиться в создание памятного комплекса всем бойцам Свердловской области, окончивших путь на Украине, сообщает ЕАН.

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