Екатеринбургский депутат исключен из фракции за дискредитацию армии

Posted 14 июня 2022, 13:32
Published 14 июня 2022, 13:32
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
Ранее Холодарев был оштрафован на 40 тысяч рублей за нецензурные высказывания в сети в отношении президента России и российской армии. За неподобающее поведение его еще в конце февраля по решению Президиума Центрального Совета исключили из партии «СРЗП».
Затем Совет регионального отделения «СЗРП», возглавляемый депутатом Государственной Думы Андреем Кузнецовым, настоятельно рекомендовал исключить Алексея Холодарева из состава фракции, что и было исполнено, сообщили TagilCity.ru в Свердловском отделении партии.