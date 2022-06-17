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Posted 17 июня 2022, 14:00

Published 17 июня 2022, 14:00

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Стали известны новые подробности нападения на художниц в Екатеринбурге

Стали известны новые подробности нападения на художниц в Екатеринбурге

17 июня 2022, 14:00
Фото: 1MI.
Мужчина, напавший на екатеринбургских художниц, объяснил причину своего агрессивного поступка.

Происшествие случилось в конце мая. Общий знакомый двух художниц, состоящих в однополых отношениях, находясь в квартире у одной из них, в состоянии алкогольного опьянения прокусил ей пальцы и повредил глаза другой. Девушки убеждены, что причиной нападения стала гомофобия.

Теперь выяснилось, что этот знакомый - муж той самой художнице, в чьей квартире и совершено нападение, сейчас находящийся с ней в процессе расторжения брака. Он не отрицает преступное деяние. Однако, по его словам, причина не в его осуждении отношении бывшей супруги и ее подруги.

Мужчина уверяет, что его разозлило то, что супруга заставляла его покинуть квартиру, в которой по закону он имеет право жить дальше, а также настроила против него их общую дочь, передает E1.

Нападавший привлечен к ответственности за побои и заплатит обеим потерпевшим штрафы по 5 тысяч рублей. Кроме того, на него заведено уголовное дело по факту угрозы убийства, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

#Происшествия#Новости УрФО#Насилие#Квартира#Нападение#ЛГБТ*#Развод#Художница#Екатеринбург
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