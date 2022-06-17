Стали известны новые подробности нападения на художниц в Екатеринбурге

Теперь выяснилось, что этот знакомый - муж той самой художнице, в чьей квартире и совершено нападение, сейчас находящийся с ней в процессе расторжения брака. Он не отрицает преступное деяние. Однако, по его словам, причина не в его осуждении отношении бывшей супруги и ее подруги.