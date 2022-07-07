Допзапись первоклассников стартовала в Нижнем Тагиле, а в регионе подорожали огурцы

Огурцы, а также морковь и яблоки рекордно выросли в цене за неделю с 24 июня по 1 июля. Огурцы подорожали на 6%, морковь – на 1%, а яблоки – на 2%. В цене также прибавили сосиски, сардельки, колбаса и мясные консервы для детей.