Допзапись первоклассников стартовала в Нижнем Тагиле, а в регионе подорожали огурцы

Posted 7 июля 2022, 13:24
Published 7 июля 2022, 13:24
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Будущих первоклассников, которые не прикреплены к желаемым школам, начали записывать на оставшиеся в учреждениях места. Для записи требуется только заявление, паспорт родителя и копия свидетельства о рождении ребенка.
Огурцы, а также морковь и яблоки рекордно выросли в цене за неделю с 24 июня по 1 июля. Огурцы подорожали на 6%, морковь – на 1%, а яблоки – на 2%. В цене также прибавили сосиски, сардельки, колбаса и мясные консервы для детей.
Стал известен необходимый балл для того, чтобы поступить в вузы Нижнего Тагила. Например, чтобы поступить в Нижнетагильский педагогический институт, нужно набрать от 118 до 122 баллов. Минимальное количество баллов по русскому языку — 40, по математике — 39.
В 2022 году ни одну компанию-перевозчика Нижнего Тагила не оштрафовали. Дело в том, что в отношении транспортников не проводилось ни одной проверки. Фирмы будут продолжать работу до 30 июня 2028 года.
Инвалиды из Нижнего Тагила решили подать в суд на подростков-вандалов из-за испорченного фасада. Хулиганы неоднократно изрисовывали стены, а вычислить тинейджеров приходилось по камерам видеонаблюдения.