tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июля 2022, 13:24

Published 7 июля 2022, 13:24

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

Допзапись первоклассников стартовала в Нижнем Тагиле, а в регионе подорожали огурцы

Допзапись первоклассников стартовала в Нижнем Тагиле, а в регионе подорожали огурцы

7 июля 2022, 13:24
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Открыта дополнительная запись будущих первоклассников в Нижнем Тагиле, а за неделю в регионе огурцы подорожали сильнее других продуктов. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 7 июля.

Будущих первоклассников, которые не прикреплены к желаемым школам, начали записывать на оставшиеся в учреждениях места. Для записи требуется только заявление, паспорт родителя и копия свидетельства о рождении ребенка.

Дополнительная запись в первые классы школ стартовала в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Огурцы, а также морковь и яблоки рекордно выросли в цене за неделю с 24 июня по 1 июля. Огурцы подорожали на 6%, морковь – на 1%, а яблоки – на 2%. В цене также прибавили сосиски, сардельки, колбаса и мясные консервы для детей.

Больше всего за неделю в Свердловской области подорожали огурцы
Узнать подробнее

Стал известен необходимый балл для того, чтобы поступить в вузы Нижнего Тагила. Например, чтобы поступить в Нижнетагильский педагогический институт, нужно набрать от 118 до 122 баллов. Минимальное количество баллов по русскому языку — 40, по математике — 39. 

Проходной балл в вузы 2022: как поступить на бюджет в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

В 2022 году ни одну компанию-перевозчика Нижнего Тагила не оштрафовали. Дело в том, что в отношении транспортников не проводилось ни одной проверки. Фирмы будут продолжать работу до 30 июня 2028 года.

Инвалиды из Нижнего Тагила решили подать в суд на подростков-вандалов из-за испорченного фасада. Хулиганы неоднократно изрисовывали стены, а вычислить тинейджеров приходилось по камерам видеонаблюдения.

Инвалиды в Тагиле подадут в суд на подростков-вандалов из-за испорченного фасада
Узнать подробнее
#Общество#Новости УрФО#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Школа#Вандалы#Вуз#Граффити#Абитуриент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика