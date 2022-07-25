TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Полицейского из Екатеринбурга уволили из-за отказа помогать умирающему свердловчанину

Полицейского из Екатеринбурга уволили из-за отказа помогать умирающему свердловчанину

25 июля, 18:23
Фото: 1MI
Полицейский из дежурного отдела No13 г. Екатеринбурга игнорировал входящие вызовы. В них сообщалось о том, что екатеринбуржца Алексея Казанцева избивала группа жителей южных регионов страны. Пострадавший скончался.

Приказ об отстранении от работы в органах был подписан 24 июля. О решении руководства полицейского уведомили за несколько суток. Следователи возбудили проверку. Действия сотрудника силовых ведомств обещали расследовать в одном из главных ведомств свердловской полиции.

Инцидент с групповым избиением произошёл в Екатеринбурге на ул. Грибоедова ночью. Сотрудники полиции отреагировали на вызов в утренние часы. Казанцев скончался в больнице. До этого мужчина пять раз обращался в дежурную часть, но помощи не дождался, пишет Ура.ру со ссылкой на собственные источники.

Читайте также:
«Полицейские» обокрали тагильчанина в ходе «рейда» по ловле наркомановВ избиении главы УК обвинила полицейских из Нижнего Тагила Ксения СобчакБольного мужчину жестко скрутили полицейские на детской площадке в Краснотурьинске
#Анна Варнакина#Екатеринбург#Криминал#Полиция#Убийство#Больница#Смерть
Подпишитесь
Заботливый Нижний Тагил
Сегодня, 14:35
Компания из Воронежа за полцены изготовит мерч к юбилею Нижнего Тагила
Сегодня, 10:31
На 300-летие Нижнего Тагила перекроют центр города
Вчера, 17:07
Вандалы испортили памятники на Площади Славы в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:28
За торговлю поддельными Adidas и Reebok наказан тагильский предприниматель
Вчера, 15:41
Мертвое Иван-озеро и рыбные трупы в Черноисточинске. Главные экособытия за неделю
25 июля, 15:01