Полицейского из Екатеринбурга уволили из-за отказа помогать умирающему свердловчанину

Инцидент с групповым избиением произошёл в Екатеринбурге на ул. Грибоедова ночью. Сотрудники полиции отреагировали на вызов в утренние часы. Казанцев скончался в больнице. До этого мужчина пять раз обращался в дежурную часть, но помощи не дождался, пишет Ура.ру со ссылкой на собственные источники.