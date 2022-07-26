За торговлю поддельными Adidas и Reebok наказан тагильский предприниматель

Полиция нагрянула с проверкой в торговый центр на Восточном шоссе, 17 в январе 2022 года. В павильоне № 203 сотрудники правоохранительных органов изъяли толстовку, куртки и мужские брюки с логотипами Reebok и Adidas, которые были направлены на исследование.
В результате выяснилось, что никаких соглашений об использовании товарных знаков на товар с компаниями заключено не было, а логотипы были нанесены на одежду незаконно. Ущерб, причиненный правообладателю, составил 85,4 тысячи рублей.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя товары, сходные с зарегистрированным товарным знаком, — сказано в документе, имеющимся в распоряжении редакции TagilCity.ru.
В результате предпринимателю было вынесено лишь предупреждение. Весь изъятый товар отправили на уничтожение.
Напомним, в ТЦ «Мегамарт» на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле была изъята контрафактная обувь известных брендов на сумму 82,5 тысячи рублей. Бизнесмену, торговавшему «паленым» товаром также было вынесено предупреждение.