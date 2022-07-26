За торговлю поддельными Adidas и Reebok наказан тагильский предприниматель

Полиция нагрянула с проверкой в торговый центр на Восточном шоссе, 17 в январе 2022 года. В павильоне № 203 сотрудники правоохранительных органов изъяли толстовку, куртки и мужские брюки с логотипами Reebok и Adidas, которые были направлены на исследование.