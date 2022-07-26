TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
За торговлю поддельными Adidas и Reebok наказан тагильский предприниматель

За торговлю поддельными Adidas и Reebok наказан тагильский предприниматель

Вчера, 15:41
Фото: 1MI
Предупреждением отделался индивидуальный предприниматель, продававший контрафактную спортивную одежду, маркированную товарными знаками Adidas и Reebok в ТЦ «Восточный» в Нижнем Тагиле.

Полиция нагрянула с проверкой в торговый центр на Восточном шоссе, 17 в январе 2022 года. В павильоне № 203 сотрудники правоохранительных органов изъяли толстовку, куртки и мужские брюки с логотипами Reebok и Adidas, которые были направлены на исследование.

В результате выяснилось, что никаких соглашений об использовании товарных знаков на товар с компаниями заключено не было, а логотипы были нанесены на одежду незаконно. Ущерб, причиненный правообладателю, составил 85,4 тысячи рублей.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя товары, сходные с зарегистрированным товарным знаком, — сказано в документе, имеющимся в распоряжении редакции TagilCity.ru.

В результате предпринимателю было вынесено лишь предупреждение. Весь изъятый товар отправили на уничтожение.

Напомним, в ТЦ «Мегамарт» на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле была изъята контрафактная обувь известных брендов на сумму 82,5 тысячи рублей. Бизнесмену, торговавшему «паленым» товаром также было вынесено предупреждение.

Тагильчанин продавал фейковые кроссовки под видом известных брендов
Узнать подробнее
Читайте также:
Какие бренды ушли из ТЦ Нижнего Тагила и обещают ли они вернуться На 25 миллионов рублей контрафактной одежды задержали уральские таможенникиПоддельные вещи Adidas, Reebok и Nike продавались в магазине на Вые в Нижнем Тагиле
#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Полиция#Спарк#Суд#Одежда
Подпишитесь
Заботливый Нижний Тагил
Сегодня, 14:35
Компания из Воронежа за полцены изготовит мерч к юбилею Нижнего Тагила
Сегодня, 10:31
На 300-летие Нижнего Тагила перекроют центр города
Вчера, 17:07
Вандалы испортили памятники на Площади Славы в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:28
Мертвое Иван-озеро и рыбные трупы в Черноисточинске. Главные экособытия за неделю
25 июля, 15:01