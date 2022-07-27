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Самовыгул животных ограничил Путин

Самовыгул животных ограничил Путин

Сегодня, 14:02
Фото: 1MI
Вводить запрет на самовыгул питомцев позволил регионам президент России Владимр Путин.

Власти субъектов федерации самостоятельно смогут ограничивать самовыгул домашних животных. Кроме того, регионам позволено вводить запрет на любой выгул животных на территории школ, больниц и прочих объектов повышенной опасности. 

Закон предполагает подготовку инструкций для регионов, касающихся отношения к безнадзорным животным, угрожающим жизни и здоровью граждан. Данные рекомендации в скором времени разработает правительство. 

В свою очередь, правительство Свердловской области выдает гранты на деятельность некоммерческим организациям, занимающимся содержанием и уходом за бездомными животными. Кроме того, в ряде районов региона готовится строительство новых приютов для беспризорных животных. 

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#Ринат Камалиев#Общество#Владимир Путин#Животные#Самовыгул#Выгуг#Питомцы#Контроль#Ошейник#Поводок
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