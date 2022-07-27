Самовыгул животных ограничил Путин

Власти субъектов федерации самостоятельно смогут ограничивать самовыгул домашних животных. Кроме того, регионам позволено вводить запрет на любой выгул животных на территории школ, больниц и прочих объектов повышенной опасности.
Закон предполагает подготовку инструкций для регионов, касающихся отношения к безнадзорным животным, угрожающим жизни и здоровью граждан. Данные рекомендации в скором времени разработает правительство.
В свою очередь, правительство Свердловской области выдает гранты на деятельность некоммерческим организациям, занимающимся содержанием и уходом за бездомными животными. Кроме того, в ряде районов региона готовится строительство новых приютов для беспризорных животных.