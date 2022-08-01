Открытие отремонтированного детского сада № 10 планируется в Нижнем Тагиле

Дошкольное образовательное учреждение было построено в середине прошлого века. На реконструкцию его закрыли в 2019 году. Ход работ осмотрел глава города Владислав Пинаев.
Подрядчик выполнил работы уже на 98%. Старое здание преобразилось, но индивидуальность не потеряло, сообщили в пресс-службе администрации города. Арочные окна на фасадах были сохранены. Теперь в них установлены современные и надежные стеклопакеты. Строителям осталось установить системы видеонаблюдения, а также провести монтаж сантехники и оборудования для кухни.
Во время визита Владислава Пинаева также обсуждались вопросы озеленения и благоустройства. По словам директора ООО «ЖКХ-Сервис» Владимира Новоселова, чтобы трава хорошо приживалась, земля была дополнительно углублена, а также уплотнен верхний слой. Деревья планируется высадить с 15 сентября по 15 октября. Всего на территории садика появятся более 1000 кустарников и 100 деревьев.
Напомним, учреждение было закрыто из-за аварийного состояния. После открытия тут будут находиться 60 детей от года до трех лет. Для них созданы 4 группы, каждая из которых оборудована мебелью, санузлами и необходимым оборудованием.