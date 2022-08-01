Открытие отремонтированного детского сада № 10 планируется в Нижнем Тагиле

Во время визита Владислава Пинаева также обсуждались вопросы озеленения и благоустройства. По словам директора ООО «ЖКХ-Сервис» Владимира Новоселова, чтобы трава хорошо приживалась, земля была дополнительно углублена, а также уплотнен верхний слой. Деревья планируется высадить с 15 сентября по 15 октября. Всего на территории садика появятся более 1000 кустарников и 100 деревьев.