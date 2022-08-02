19-летний тагильчанин погиб на Украине в ходе спецоперации

Иван окончил девять классов школы № 138, а затем учился в техникуме. После армии он остался служить в вооруженных силах по контракту.
По словам директора школы Эльвиры Давлетбаевой, у него было много друзей, молодой человек хотел открыть свой бизнес. Сейчас в образовательном учреждении, где учился Иван Вагин, решается вопрос об увековечивании его памяти, пишет АН «Между строк».
Напомним, в Первоуральске состоялись похороны 21-летнего рядового Максима Барбашова, который также погиб под обстрелом на Украине.