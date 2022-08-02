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19-летний тагильчанин погиб на Украине в ходе спецоперации

19-летний тагильчанин погиб на Украине в ходе спецоперации

Сегодня, 15:18
Фото: 1MI
19-летний житель Нижнего Тагила Илья Вагин погиб в ходе спецоперации на Украине. Молодой человек будет похоронен на малой Родине.

Иван окончил девять классов школы № 138, а затем учился в техникуме. После армии он остался служить в вооруженных силах по контракту.

По словам директора школы Эльвиры Давлетбаевой, у него было много друзей, молодой человек хотел открыть свой бизнес. Сейчас в образовательном учреждении, где учился Иван Вагин, решается вопрос об увековечивании его памяти, пишет АН «Между строк».

Напомним, в Первоуральске состоялись похороны 21-летнего рядового Максима Барбашова, который также погиб под обстрелом на Украине.

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#Евгения Сафина#Операция на Украине#Нижний Тагил#Украина#Погибший#Смерть
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