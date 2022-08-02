Половину июля тагильчане дышали воздухом с вредными для легких и нервов веществами

Посты мониторинга воздуха УГМС чаще всего фиксировали превышение сероводорода — восемь раз. Из них семь раз на Сухоложском поселке и один — на Тагилстрое. Концентрация вещества достигала 2,5 ПДК. Еще два раза на Сухоложском государственные посты ловили формальдегид — до 1,3 ПДК. Один раз на Вагонке озон — 1,5 ПДК.