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Половину июля тагильчане дышали воздухом с вредными для легких и нервов веществами

Половину июля тагильчане дышали воздухом с вредными для легких и нервов веществами

Сегодня, 12:25
Фото: TagilCity.ru
Выбросы в воздухе Нижнего Тагила превышали норму в июле 13 дней из 31-го, по результатам замеров постов «Уральского УГМС» и газоанализатора TagilCity.ru.

Посты мониторинга воздуха УГМС чаще всего фиксировали превышение сероводорода — восемь раз. Из них семь раз на Сухоложском поселке и один — на Тагилстрое. Концентрация вещества достигала 2,5 ПДК. Еще два раза на Сухоложском государственные посты ловили формальдегид — до 1,3 ПДК. Один раз на Вагонке озон — 1,5 ПДК.

Газоанализатор «Геолан-1П», с помощью которого журналисты TagilCity.ru проводят ежедневные замеры воздуха возле вокзала, в июле семь раз показывал превышение нормы диоксида азота — до 2 ПДК. Замеры производились прибором с действующей поверкой в соответствии с правилами подобных измерений в течение 20 минут.

Все эти вещества негативно влияют на органы дыхания и нервную систему человека, вызвая кашель, астму, головные боли и бессонницу.

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Напомним, Нижний Тагил попал в антирейтинг самых грязных городов России, где занял 10-ю строчку. Список составлялся на основе нескольких показателей: количество промышленных предприятий, загрязненность водоемов и увеличение показателей вредных выбросов в воздух.

Промышленные предприятия ежегодно выбрасывают в воздух около 1,7 тысяч вагонов вредных веществ. Это примерно 310 килограммов на каждого жителя. Основным загрязнителем является ЕВРАЗ НТМК. На его долю приходится 60% от всего объема выбросов. При этом у предприятия до сих пор не установлена санитарно-защитная зона, в которую попадают жилые дома и соцобъекты.

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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Выбросы#ЕВРАЗ НТМК#Болезнь
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