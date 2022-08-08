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Просроченными продуктами кормили детей в свердловском садике

Просроченными продуктами кормили детей в свердловском садике

Сегодня, 19:47
Фото: 1MI
Шесть детских садов Байкаловского района Свердловской области получили штраф по три тысячи рублей за нарушения в организации питания воспитанников.

Специалисты прокуратуры и Роспотребнадзора выяснили, что в дошкольных учреждениях нарушалось утвержденное меню. В частности, детям не давали витаминизированные напитки.

В некоторых садиках проверяющие обнаружили нарушения и в пищеблоках: продукты неправильно хранились, использовалась непредназначенная для приготовления пищи посуда. В некоторых образовательных учреждениях не оказалось достаточного инвентаря, а в одном из них использовались просроченные продукты.

Виновные в нарушениях лицах понесли административное наказание, им назначен штраф по три тысячи рублей. Прокуратура взяла на контроль устранение правонарушений, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

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#Евгения Сафина#Общество#Новости УрФО#Прокуратура#Штраф#Детский сад#Проверка#Питание
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