Просроченными продуктами кормили детей в свердловском садике

В некоторых садиках проверяющие обнаружили нарушения и в пищеблоках: продукты неправильно хранились, использовалась непредназначенная для приготовления пищи посуда. В некоторых образовательных учреждениях не оказалось достаточного инвентаря, а в одном из них использовались просроченные продукты.