Просроченными продуктами кормили детей в свердловском садике

Специалисты прокуратуры и Роспотребнадзора выяснили, что в дошкольных учреждениях нарушалось утвержденное меню. В частности, детям не давали витаминизированные напитки.
В некоторых садиках проверяющие обнаружили нарушения и в пищеблоках: продукты неправильно хранились, использовалась непредназначенная для приготовления пищи посуда. В некоторых образовательных учреждениях не оказалось достаточного инвентаря, а в одном из них использовались просроченные продукты.
Виновные в нарушениях лицах понесли административное наказание, им назначен штраф по три тысячи рублей. Прокуратура взяла на контроль устранение правонарушений, сообщает пресс-служба регионального ведомства.