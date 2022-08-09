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Подрядчик подтвердил открытие моста на Циолковского в Тагиле 12 августа

Подрядчик подтвердил открытие моста на Циолковского в Тагиле 12 августа

Вчера, 21:50
Фото: TagilCity.ru
Четыре полосы на улице Циолковского в Нижнем Тагиле будут открыты 12 августа, обещает подрядная организация, занимающаяся реконструкцией дороги на Тагилстрой.

В пятницу, 12 августа, состоится открытие движения по четырем полосам дороги на улице Циолковского. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в компании «Уралстроймонтаж» (УСМ).

Запуск движения пройдет в пятницу, как и было заявлено ранее. Сейчас мы асфальтируем сам путепровод, в ближайшие дни закончим укладку покрытия на подъездах к нему, — сказал представитель УСМ Владимир Останин.

Напомним, сегодня об открытии транспортной артерии, соединяющей город с Тагилстроем, сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Дорогу закрыли в мае прошлого года. Реконструкцией улицы Циолковского и Октябрьской революции, в том числе путепровода, занимается строительная компания «Уралстроймонтаж». Стоимость работ составляет 1 млрд 321 млн рублей, завершить капремонт подрядная организация должна в 2024 году.

Полностью открыть движение на мосту на Циолковского планируется к 300-летию Тагила
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