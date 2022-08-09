Подрядчик подтвердил открытие моста на Циолковского в Тагиле 12 августа

Дорогу закрыли в мае прошлого года. Реконструкцией улицы Циолковского и Октябрьской революции, в том числе путепровода, занимается строительная компания «Уралстроймонтаж». Стоимость работ составляет 1 млрд 321 млн рублей, завершить капремонт подрядная организация должна в 2024 году.