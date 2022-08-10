25 тысяч рублей заплатит хозяин собаки за укус ребенка под Нижним Тагилом

Инцидент произошел 29 марта 2022 года. Собака напала на девятилетнего ребенка и укусила его за ногу. Во время проверки прокуратура выяснила, что животное гуляло без намордника и сопровождения.
В прокуратуре Свердловской области отметили, что в соответствии с законодательством, собственник обязан принимать меры, что не возникали случаи причинения вреда. В противном случае на владельца животного возлагается обязанность по возмещению вреда.
Прокуратура на основании заявления родителей обратилась в суд и потребовала взыскать 20 тысяч рублей в пользу ребенка, а также 5 тысяч рублей в пользу его матери. Суд удовлетворил требования в полном объеме.