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25 тысяч рублей заплатит хозяин собаки за укус ребенка под Нижним Тагилом

25 тысяч рублей заплатит хозяин собаки за укус ребенка под Нижним Тагилом

Сегодня, 17:20
Фото: 1MI
За укус ребенка в Черноисточинске под Нижним Тагилом хозяин собаки покличке «Бобик» заплатит 25 тысяч рублей. Такое решение вынес Пригородный суд.

Инцидент произошел 29 марта 2022 года. Собака напала на девятилетнего ребенка и укусила его за ногу. Во время проверки прокуратура выяснила, что животное гуляло без намордника и сопровождения.

В прокуратуре Свердловской области отметили, что в соответствии с законодательством, собственник обязан принимать меры, что не возникали случаи причинения вреда. В противном случае на владельца животного возлагается обязанность по возмещению вреда.

Прокуратура на основании заявления родителей обратилась в суд и потребовала взыскать 20 тысяч рублей в пользу ребенка, а также 5 тысяч рублей в пользу его матери. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

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