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Екатеринбуржец угрожал продавщице цветочного магазина ножом и требовал деньги

Екатеринбуржец угрожал продавщице цветочного магазина ножом и требовал деньги

Сегодня, 12:23
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга вломился в цветочный магазин на Белинского, угрожал продавщице ножом и требовал деньги из кассы вечером 8 августа.

Продавщица испугалась вооруженного грабителя и отдала ему выручку. Преступнику удалось заполучить около 9 000 рублей. После нападения мужчина скрылся, а флорист вызвала полицейских при помощи тревожной кнопки.

Наряд выехал на место преступления. Екатеринбуржца не сразу удалось поймать. Грабителя вычислили по отпечаткам пальцев и следам обуви. Подозреваемым оказался 43-летний местный житель, ранее судимый за кражу, грабеж и разбой. Отмечают, что мужчина также был безработным.

Нападавший признал свою вину. Ему светит до 10 лет тюрьмы по уголовной статье «Разбой», пишет Е1.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Полиция#Нападение#Нож
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