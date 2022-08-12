Екатеринбуржец угрожал продавщице цветочного магазина ножом и требовал деньги

Наряд выехал на место преступления. Екатеринбуржца не сразу удалось поймать. Грабителя вычислили по отпечаткам пальцев и следам обуви. Подозреваемым оказался 43-летний местный житель, ранее судимый за кражу, грабеж и разбой. Отмечают, что мужчина также был безработным.