За проигнорированную жалобу горожанина на 5 тысяч оштрафован свердловский чиновник

Прокуратура провела проверку после обращения местного жителя, которая выявила нарушение в порядке рассмотрения обращений граждан.
Так, обращение о ненадлежащем состоянии дороги было подано в Управление ЖКХ в марте 2022 года, однако ответ заявитель получил лишь в начале мая 2022 года. В это время уже началась проверка.
В результате в отношении начальника управления ЖКХ было возбуждено административное дело. Он наказан штрафом в пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.