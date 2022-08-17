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За проигнорированную жалобу горожанина на 5 тысяч оштрафован свердловский чиновник

За проигнорированную жалобу горожанина на 5 тысяч оштрафован свердловский чиновник

Сегодня, 19:42
Фото: 1MI
Штраф в сумме пять тысяч рублей получил начальник Управления ЖКХ и строительства ГО Первоуральск. Он в установленные сроки не дал ответ на жалобу горожанину.

Прокуратура провела проверку после обращения местного жителя, которая выявила нарушение в порядке рассмотрения обращений граждан.

Так, обращение о ненадлежащем состоянии дороги было подано в Управление ЖКХ в марте 2022 года, однако ответ заявитель получил лишь в начале мая 2022 года. В это время уже началась проверка. 

В результате в отношении начальника управления ЖКХ было возбуждено административное дело. Он наказан штрафом в пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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