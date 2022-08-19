Кота растерзала стая собак на Уралмаше в Екатеринбурге

По словам зоозащитницы Ольги, собаки, которые проявляют к кошкам агрессию, не обязательно опасны для людей. Кошки с собаками всегда не ладили, рассказывает зоозащитницы. Она отметила, что есть такая категория псов, которые всегда будут агрессивны к кошкам. Переучить их не получится.



Собаки, рассказывает волонтер, реагируют на кошачий запах. У людей запах другой, а потому, если собаки атаковали кошку, то это не значит, что и на прохожих они будут бросаться, пишет Е1.