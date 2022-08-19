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Кота растерзала стая собак на Уралмаше в Екатеринбурге

Сегодня, 11:46
Фото: 1MI
Собаки едва не растерзали кота в Екатеринбурге. Инцидент случился утром 18 августа на глазах прохожих на улице Победы, 37.

Бродячие псы набросились стаей на одного кота. Они начали драть его на части, рассказывает очевидец. Один из пешеходов и водителей не остались равнодушными. Они помогли отогнать собак. По словам очевидца, на месте кота мог оказаться ребенок.

На кадрах с места происшествия видно, как две большие собаки держат кота в зубах и тянут в разные стороны. Они не реагировали на крики остановившегося водителя, но разбежались, когда пешеход подобрал камень и замахнулся, чтобы его кинуть.

По словам зоозащитницы Ольги, собаки, которые проявляют к кошкам агрессию, не обязательно опасны для людей. Кошки с собаками всегда не ладили, рассказывает зоозащитницы. Она отметила, что есть такая категория псов, которые всегда будут агрессивны к кошкам. Переучить их не получится. 
 
Собаки, рассказывает волонтер, реагируют на кошачий запах. У людей запах другой, а потому, если собаки атаковали кошку, то это не значит, что и на прохожих они будут бросаться, пишет Е1.

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