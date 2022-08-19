Жара до +28 градусов вернется в Нижний Тагил в конце августа

Уже в ближайшие выходные, 20 и 21 августа, воздух прогреется до +27 градусов, ночью ожидается до +15 градусов. Однако возможны кратковременные дожди. Ветер северный, до восьми метров в секунду.
С понедельника по среду осадков не ожидается. Днем синоптики обещают до +28 градусов, ночью — до +19. Ветер северо-западный, умеренный, до семи метров в секунду.
Последний жаркий день в августе прогнозируется в четверг, 25 августа. Днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов, ночью ожидается +17 градусов.
В пятницу, 26 августа, синоптики обещают снижение температуры до +20 градусов, а также проливные дожди.