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Жара до +28 градусов вернется в Нижний Тагил в конце августа

Сегодня, 17:16
Фото: 1MI
В ближайшую неделю в Нижнем Тагиле потеплеет до +28 градусов, по данным сайта Гисметео.

Уже в ближайшие выходные, 20 и 21 августа, воздух прогреется до +27 градусов, ночью ожидается до +15 градусов. Однако возможны кратковременные дожди. Ветер северный, до восьми метров в секунду.

С понедельника по среду осадков не ожидается. Днем синоптики обещают до +28 градусов, ночью — до +19. Ветер северо-западный, умеренный, до семи метров в секунду.

Последний жаркий день в августе прогнозируется в четверг, 25 августа. Днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов, ночью ожидается +17 градусов.

В пятницу, 26 августа, синоптики обещают снижение температуры до +20 градусов, а также проливные дожди.

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#Евгения Сафина#Природа#Нижний Тагил
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