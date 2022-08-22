Двое детей выпали с балкона в Челябинской области

Одному ребенку 3 года, а второму — 5 лет. В момент происшествия они были дома одни. Все случилось ночью. В результате дети получили травмы, среди которых перелом позвоночника, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Где именно находилась мама в ночное время, не сообщается. Женщина была привлечена к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Ей назначен штраф в размере 500 рублей. Отец детей проживает отдельно.
Расследование обстоятельств случившегося продолжается. Дело взято на контроль прокурором Советского района.