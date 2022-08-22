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Двое детей выпали с балкона в Челябинской области

Сегодня, 15:16
Фото: 1MI
Двое детей выпали с балкона в одном из домов в Челябинске. Они решили найти маму, но не смогли открыть входную дверь. Тогда они вышли через балкон.

Одному ребенку 3 года, а второму — 5 лет. В момент происшествия они были дома одни. Все случилось ночью. В результате дети получили травмы, среди которых перелом позвоночника, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Где именно находилась мама в ночное время, не сообщается. Женщина была привлечена к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Ей назначен штраф в размере 500 рублей. Отец детей проживает отдельно.

Расследование обстоятельств случившегося продолжается. Дело взято на контроль прокурором Советского района.

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