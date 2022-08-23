Погибший под Волгоградом ведущий торопился на свадьбу дочери

Напомним, что 22 августа под Волгоградом авто Lada врезался с Ssang Yong, который вылетел на встречную полосу. 40-летний Роман и его 68-летняя скончались на месте трагедии. А супругу мужчины удалось довезти до госпиталя, где она тоже скончалась.