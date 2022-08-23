Погибший под Волгоградом ведущий торопился на свадьбу дочери

Дочь ведущего свадеб Романа Аставина Юлия должна была в тот день ехать с отцом (он был за рулем), но непосредственно перед выездом передумала.
На пятницу у Юлии была запланирована свадьба. Из-за трагедии она переносится, пишет Е1.
Как рассказала сама девушка, папа хотел отвезти ее в ЗАГС. Цель злополучной поездки как раз и была предстоящая свадьба.
Теперь я не знаю, как быть. Не до торжеств. Я только что узнала, что его больше нет с нами и пока нахожусь в шоке, - сказала девушка.
Также Юлия рассказала, что ее семья специально арендовала семиместную море.
Напомним, что 22 августа под Волгоградом авто Lada врезался с Ssang Yong, который вылетел на встречную полосу. 40-летний Роман и его 68-летняя скончались на месте трагедии. А супругу мужчины удалось довезти до госпиталя, где она тоже скончалась.