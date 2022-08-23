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Погибший под Волгоградом ведущий торопился на свадьбу дочери

Сегодня, 15:23
Фото: 1MI
Мужчина, который погиб во время ДТП под Волгоградом, спешил на свадьбу 19-летней дочери.

Дочь ведущего свадеб Романа Аставина Юлия должна была в тот день ехать с отцом (он был за рулем), но непосредственно перед выездом передумала.

На пятницу у Юлии была запланирована свадьба. Из-за трагедии она переносится, пишет Е1.

Как рассказала сама девушка, папа хотел отвезти ее в ЗАГС. Цель злополучной поездки как раз и была предстоящая свадьба.

Теперь я не знаю, как быть. Не до торжеств. Я только что узнала, что его больше нет с нами и пока нахожусь в шоке, - сказала девушка.

Также Юлия рассказала, что ее семья специально арендовала семиместную море.

Напомним, что 22 августа под Волгоградом авто Lada врезался с Ssang Yong, который вылетел на встречную полосу. 40-летний Роман и его 68-летняя скончались на месте трагедии. А супругу мужчины удалось довезти до госпиталя, где она тоже скончалась.

Известный уральский шоумен погиб в ДТП под Волгоградом
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#ДТП#Авария#Погибшие в дтп#Смертельное дтп#Волгоград#Елена Озерова
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