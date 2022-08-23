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Стали известны подробности избиения водителя скорой помощи в Екатеринбурге

Сегодня, 14:04
Фото: 1MI
Проникшие на территорию станции скорой помощи в Академическом в Екатеринбурге хулиганы, хотели срезать путь. Предположение выдвинул один из сотрудников станции.

Он рассказал, что двое мужчин были в неадекватном состоянии, проявляли агрессию. Он посчитал, что они были пьяными. Молодые люди разозлились, когда водитель скорой помощи попытался их остановить. В результате он был избит злоумышленниками.

Потерпевший позднее рассказал, что один из проникших был южанином, а второго он не смог разглядеть, так как удар был нанесен со спины, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник. Он уточнил, что пострадавший водитель работал на другой подстанции, но в тот день вышел на подмену. После этого он планировал уйти в отпуск, но оказался в больнице.

Напомним, полиция Екатеринбурга уже начала проверку по данному случаю. Подозреваемых разыскивают. 

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