Стали известны подробности избиения водителя скорой помощи в Екатеринбурге

Потерпевший позднее рассказал, что один из проникших был южанином, а второго он не смог разглядеть, так как удар был нанесен со спины, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник. Он уточнил, что пострадавший водитель работал на другой подстанции, но в тот день вышел на подмену. После этого он планировал уйти в отпуск, но оказался в больнице.