Полиция разыскивает расплатившегося чужой кредиткой мужчину в Екатеринбурге

Всех, кому известен злоумышленник, полицейские просят поделиться информацией по номерам (343) 356-42-11 или 102 (02) на условиях сохранения анонимности. Также правоохранители предлагают мужчине самому прийти в полицейский участок на улице Челюскинцев, 96, написать объяснительную и возместить сумму, потраченную в различных торговых заведениях города, пишет пресс-служба УМВД по г. Екатеринбургу.