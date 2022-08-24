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Полиция разыскивает расплатившегося чужой кредиткой мужчину в Екатеринбурге

Сегодня, 12:25
Фото: пресс-служба УМВД по г. Екатеринбургу
В одном из кафе екатеринбуржец расплатился чужой кредитной картой. Полицейские разыскивают мужчину, а также просят граждан поделиться информацией с правоохранителями. Сотрудники правопорядка обращаются к злоумышленнику для того, чтобы он добровольно сдался в участок.

Сотрудники отдела полиции №11 Железнодорожного района занимаются идентификацией личности мужчины с фотографии. Правоохранители уверены: он расплачивался чужой кредитной картой в магазинах и кафе. Суммарный ущерб владельцу составил около 20 000 рублей.

Ранее дежурным поступило сообщение о том, что екатеринбуржец потерял сумку с личными вещами, среди которых находилась кредитка.

Фото: пресс-служба УМВД по г. Екатеринбургу

Всех, кому известен злоумышленник, полицейские просят поделиться информацией по номерам (343) 356-42-11 или 102 (02) на условиях сохранения анонимности. Также правоохранители предлагают мужчине самому прийти в полицейский участок на улице Челюскинцев, 96, написать объяснительную и возместить сумму, потраченную в различных торговых заведениях города, пишет пресс-служба УМВД по г. Екатеринбургу.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Полиция#Кредитная карта#Розыск
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