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Пропавший в Екатеринбурге 10-летний мальчик нашёлся

Сегодня, 11:07
Фото: 1MI
10-летний Руслан, который ушёл из дома на улице Авиационной и потерялся, нашёлся в Екатеринбурге. Ребёнок бесследно пропал в вечернее время 24 августа.

Школьника на протяжении ночи искали сотрудники правопорядка и добровольцы. В момент, когда подросток покинул родительский дом, на нём были шорты и футболка. Поисковые отряды «ЛизаАлерт» и «Прорыв» накануне опубликовали ориентировку в социальных сетях.

О том, что ребёнок вернулся, рассказала его родственница. Оказалось, что причиной самовольного отлучения из дома стала причиненная обида. Во время своего отсутствия мальчик находился в районе Автовокзала, пишет Е1.

Правоохранители предполагают, что в отношении Руслана преступных действий не совершалось, однако ПДН продолжает расследование.

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