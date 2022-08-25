Пропавший в Екатеринбурге 10-летний мальчик нашёлся

Школьника на протяжении ночи искали сотрудники правопорядка и добровольцы. В момент, когда подросток покинул родительский дом, на нём были шорты и футболка. Поисковые отряды «ЛизаАлерт» и «Прорыв» накануне опубликовали ориентировку в социальных сетях.
О том, что ребёнок вернулся, рассказала его родственница. Оказалось, что причиной самовольного отлучения из дома стала причиненная обида. Во время своего отсутствия мальчик находился в районе Автовокзала, пишет Е1.
Правоохранители предполагают, что в отношении Руслана преступных действий не совершалось, однако ПДН продолжает расследование.