Безвести пропавшего отца пятерых детей нашли живым в Екатеринбурге

Мужчина исчез 26 июля по дороге на автовокзал. Он собирался направиться из Красноуфимска в Екатеринбург для прохождения медкомиссии в частном медцентре. Также в областном центре он хотел купить презент своему ребенку, пишет Е1.
Тогда мужчина перестал отвечать на звонки, и на его поиски бросилась супруга, она же вовлекла в поиски полицию и добровольцев. Она же рассказала, что мужчину нашли.
Известно, что с ним все хорошо, никаких противозаконных действий с ним не совершали. Предварительно известно, что мужчина исчез, так как решил отдохнуть от семейной жизни.