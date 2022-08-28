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Безвести пропавшего отца пятерых детей нашли живым в Екатеринбурге

Сегодня, 12:53
Фото: 1MI
39-летнего многодетного отца Рамиса Михайдарова, пропавшего месяц назад, нашли живым полицейские Екатеринбурга.

Мужчина исчез 26 июля по дороге на автовокзал. Он собирался направиться из Красноуфимска в Екатеринбург для прохождения медкомиссии в частном медцентре. Также в областном центре он хотел купить презент своему ребенку, пишет Е1.

Тогда мужчина перестал отвечать на звонки, и на его поиски бросилась супруга, она же вовлекла в поиски полицию и добровольцев. Она же рассказала, что мужчину нашли.

Известно, что с ним все хорошо, никаких противозаконных действий с ним не совершали. Предварительно известно, что мужчина исчез, так как решил отдохнуть от семейной жизни.

Почти месяц в Екатеринбурге не могут найти многодетного отца
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