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Склад с пиротехникой загорелся в Екатеринбурге

Сегодня, 11:32
На Сибирском тракте в Екатеринбурге воспламенился склад с пиротехникой. Внутри находились люди, которые успели эвакуироваться.

По данным очевидцев событий, первый этаж сгорел, второй задымился. Спасатели прибыли на место ЧП спустя 15 минут после звонка, скорая — еще через 10 минут, сообщает портал Е1.

На втором этаже здания жили рабочие. Они работали над строительством здания, стоящего по соседству. Люди сами смогли выбежать на улицу. 

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону рассказали, что на площади 70 «квадратов» в ходе пожара повредилась отделка и продукция на складе на первом этаже. 

На месте возгорания трудилось 18 огнеборцев на четырех спецмашинах.

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