Склад с пиротехникой загорелся в Екатеринбурге

По данным очевидцев событий, первый этаж сгорел, второй задымился. Спасатели прибыли на место ЧП спустя 15 минут после звонка, скорая — еще через 10 минут, сообщает портал Е1.
На втором этаже здания жили рабочие. Они работали над строительством здания, стоящего по соседству. Люди сами смогли выбежать на улицу.
В пресс-службе ГУ МЧС России по региону рассказали, что на площади 70 «квадратов» в ходе пожара повредилась отделка и продукция на складе на первом этаже.
На месте возгорания трудилось 18 огнеборцев на четырех спецмашинах.