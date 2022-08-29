В уральском поселке загорелась школа

О случившемся сообщили очевидцы событий, сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
По словам свидетелей, очаг воспламенения находился в спортивном зале. Все случилось в вечернее время 28 августа.
По данным пресс-службы регионального МЧС, в подсобке общей площадью 18 «квадратов» сгорел спортивный инвентарь. Тушили пламя 27 человек на четырех спецмашинах.
Напомним, что также в воскресенье, 28 августа, на Сибирском тракте в Екатеринбурге воспламенился склад с пиротехникой. Внутри находились люди, которые успели эвакуироваться.