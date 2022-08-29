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В уральском поселке загорелась школа

Сегодня, 09:43
Фото: 1MI
В спортзале школы №9 поселка Буланаш Свердловской области произошел пожар.

О случившемся сообщили очевидцы событий, сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

По словам свидетелей, очаг воспламенения находился в спортивном зале. Все случилось в вечернее время 28 августа. 

По данным пресс-службы регионального МЧС, в подсобке общей площадью 18 «квадратов» сгорел спортивный инвентарь. Тушили пламя 27 человек на четырех спецмашинах.

Напомним, что также в воскресенье, 28 августа, на Сибирском тракте в Екатеринбурге воспламенился склад с пиротехникой. Внутри находились люди, которые успели эвакуироваться.

Склад с пиротехникой загорелся в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Школа#Спортзал#Спасатели
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