Новый медицинский класс открылся в лицее № 39 в Нижнем Тагиле

Задача проекта «Медицинский класс» (создан в сентябре 2021 года) — подготовка будущих медицинских кадров для больниц Нижнего Тагила и ГГО. Для ребят созданы условия, позволяющие осваивать естественнонаучные дисциплины — химию и биологию.
В медицинских классах школьники могут опробовать на себе роль будущего медработника, а также познакомиться с практической медициной до поступления в ВУЗ.
Руководство лицея №39 заключило договоренность с горбольницей №1, на основании которого школьники смогут ходить на экскурсии, проходить специализированную практику и заниматься волонтёрством на территории медицинского учреждения. Также всех тех, кто планирует поступить в соответствующие высшие учебные заведения, будут курировать и наставлять.
Будущие врачи смогут посетить все отделения больницы не как пациенты, а как настоящие медработники: и травматологический пункт, и женскую консультацию, и крупнейшую в городе поликлинику.