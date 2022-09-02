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Новый медицинский класс открылся в лицее № 39 в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:35
Фото: ЦГБ 1
Ученики лицея №39 второй год подряд готовятся к профессии врача в специализированных медицинских классах Нижнего Тагила. Школьники углубленно изучают химию и биологию.

Задача проекта «Медицинский класс» (создан в сентябре 2021 года) — подготовка будущих медицинских кадров для больниц Нижнего Тагила и ГГО. Для ребят созданы условия, позволяющие осваивать естественнонаучные дисциплины — химию и биологию.

В медицинских классах школьники могут опробовать на себе роль будущего медработника, а также познакомиться с практической медициной до поступления в ВУЗ.

Руководство лицея №39 заключило договоренность с горбольницей №1, на основании которого школьники смогут ходить на экскурсии, проходить специализированную практику и заниматься волонтёрством на территории медицинского учреждения. Также всех тех, кто планирует поступить в соответствующие высшие учебные заведения, будут курировать и наставлять.

Будущие врачи смогут посетить все отделения больницы не как пациенты, а как настоящие медработники: и травматологический пункт, и женскую консультацию, и крупнейшую в городе поликлинику.

Фото: ЦГБ 1
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