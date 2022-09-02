Новый медицинский класс открылся в лицее № 39 в Нижнем Тагиле

Руководство лицея №39 заключило договоренность с горбольницей №1, на основании которого школьники смогут ходить на экскурсии, проходить специализированную практику и заниматься волонтёрством на территории медицинского учреждения. Также всех тех, кто планирует поступить в соответствующие высшие учебные заведения, будут курировать и наставлять.