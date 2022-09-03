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Два пропавших в ХМАО подростка найдены в Екатеринбурге

Сегодня, 11:34
Фото: 1MI
Два школьника, 16 и 17 лет, сбежавшие из дома в Нижневартовске, найдены в Екатеринбурге.

С заявлением в полицию Нижневартовска обратилась мама одного из пропавших школьников. Она рассказала, что сын ранее никогда не уходил из дома, а в этот раз перестал выходить на связь. Оперативники выяснили, что подросток сбежал из дома вместе со своим другом. Сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти с ними на телефонный разговор, однако беглецы отказались называть свое местоположение.

В результате полицейские задержали подростков в Екатеринбурге. Они приехали в столицу Урала на поезде из Сургута. До приезда родителей, которым теперь грозит административная ответственность, школьников поместили в центр временного содержания, пишет «КП-Екатеринбург».

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