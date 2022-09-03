Два пропавших в ХМАО подростка найдены в Екатеринбурге

С заявлением в полицию Нижневартовска обратилась мама одного из пропавших школьников. Она рассказала, что сын ранее никогда не уходил из дома, а в этот раз перестал выходить на связь. Оперативники выяснили, что подросток сбежал из дома вместе со своим другом. Сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти с ними на телефонный разговор, однако беглецы отказались называть свое местоположение.